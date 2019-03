Unfall in Krefeld : Lkw-Fahrer reißt Gerüst mit und fährt weiter

Unfall in Krefeld

Krefeld Ein Lkw-Fahrer ist mit seinem Fahrzeug an einem Gerüst hängen geblieben und hat es einige Meter mitgeschleift. Ein wartendes Auto wurde beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine umgeknickte Laterne, ein umgefahrenes Gerüst und ein beschädigtes Auto sind das Ergebnis eines Lkw-Unfalls am Dienstagmorgen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein Lkw gegen 9.55 Uhr auf der Rheinuferstraße in Richtung Dorfstraße. Auf seinem Weg stand ein Gerüst, das Schlauchleitungen über die Straße führte. Nach Zeugenaussagen habe der Fahrer des Lkws kurz vorher seine Geschwindigkeit zwar verringert, doch das Führerhaus habe sich mit dem Gerüst verkeilt. Der Mann setzte seine Fahrt fort und habe dabei das Gerüst mitgeschleift, das sich dann in einer Laterne verfing. Ohne anzuhalten sei der Mann weitergefahren. „Ein wartendes Auto ist durch den Vorfall beschädigt worden“, sagt eine Polizeisprecherin. Für gut eine Stunde war die Rheinuferstraße nach dem Vorfall gesperrt.