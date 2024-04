Mehrere Einbrüche in Haan Einbrecher nehmen Hörgeräte mit

Der Täter schlug in der Dunkelheit zu: Wie die Polizei berichtet, drang ein Einbrecher am Dienstag, 9. April, zwischen 2 und 2.30 Uhr in ein Geschäft an der Thunbuschstraße in Haan ein. Der Mann verschaffte sich durch ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum und entwendete eine Kassette mit Bargeld.