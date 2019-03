Unfall in Krefeld : Unbekannter stößt mit 23-jährigem Fußgänger zusammen und flüchtet

Krefeld Ein 23-Jähriger war auf der Kochstraße unterwegs, als ihn ein Autofahrer mit dem Beifahrerspiegel erfasste. Der junge Mann stürzte und verletzte sich leicht - der Unbekannte fuhr weiter, ohne sich um den Mann zu kümmern.

An einem Pendlerparkplatz ging der Fußgänger über die Sperrfläche, um den Bürgersteig schneller zu erreichen. Dabei kam ihm ein Auto entgegen, welches ihn mit dem Außenspiegel der Beifahrerseite erfasste. Der 23-Jährige stürzte zu Boden und wurde dabei leicht verletzt. Der Autofahrer hielt kurz an, fuhr dann jedoch weiter in Richtung Virchowstraße. Der 23-Jährige kam in ein Krankenhaus, das er nach einer Behandlung wieder verlassen konnte.