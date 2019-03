Fahndung aus Krefeld : 10-jähriger Jan ist wieder da

Krefeld Seit Montagmorgen wurde der 10 Jahre alte Jan vermisst. Er wollte um 7.20 Uhr zu seiner Schule an der Buchenstraße fahren, dort ist er nie angekommen. Nun hat die Polizei ihn in Hessen angetroffen.

Ein zehn Jahre alter Junge, der am Montag in Krefeld als vermisst gemeldet worden ist, ist noch am gleichen Nachmittag wohlbehalten in einem Dorf an der Lahn in Hessen angetroffen worden. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Wie sie zuvor berichtet hatte, wollte der Zehnjährige von seiner Einrichtung an der Kaiserstraße mit der Straßenbahn der Linie 042 oder 043 zu seiner Schule an der Buchenstraße fahren. Weil er in seiner Schule am Montag aber nicht angekommen war, hatte die Polizei eine Öffentlichkeitsfahndung mit Foto eingeleitet. Nur eine halbe Stunde nach der Veröffentlichung des Fotos kam die Nachricht, dass der Junge, der nach Polizeiangaben gerne Straßenbahn fährt, im hessischen Stockhausen, etwa 200 Kilometer entfernt von Krefeld, wieder aufgetaucht ist.

Laut Polizei habe er dort recht verloren an der Straße gestanden, bis eine Passantin ihn ansprach. Die Frau brachte ihn zur dortigen Polizei in Weilburg; dort kam er zunächst in Obhut der Behörde, die sich dann später am Nachmittag um die Rückfahrt nach Krefeld kümmerte.

