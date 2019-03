Vorläufige Festnahme : Polizei stellt E-Bike Dieb in Krefeld

Polizei stellt E-Bike Dieb in Krefeld

Krefeld Mehrere hochwertige E-Bikes und Fahrräder hat ein Mann gestohlen und in dem Keller eines Bekannten gelagert. Als ein Zeuge ihn bei einem erneuten Diebstahl beobachtete, flog der 39-Jährige auf.

Gegen 13.25 Uhr beobachtete der Zeuge an der Kreuzung Ostwall/St.-Anton-Straße, wie der Mann ein abgeschlossenes E-Bike entwendete und flüchtete. Das teilt die Polizei mit. Der Zeuge informierte umgehend die Polizei und folgte dem 18-jährigen Täter, der seine Beute in ein Mehrfamilienhaus an der St.-Anton-Straße hineintrug.