Handball : Mit voller Kraft in den Saisonendspurt

Auch Torhüter Stefan Nippes will bis zum Saisonhöhepunkt der HSG wieder fit sein. Foto: lammertz/Thomas Lammertz

Krefeld Alle Verletzten stehen unmittelbar vor dem Comeback. Die Vorfreude auf die Relegation steigt bei der HSG Krefeld.

Langsam aber sicher richten sich die Blicke der Eagles-Verantwortlichen und der Fans auf die Nord-Staffel der Dritten Liga. Denn sollte das Team am Freitag, wenn die SG Menden-Sauerland Wölfe zu Gast in der Glockenspitzhalle sind, wie zu erwarten ist mindestens einen Punkt einstreichen, dann ist sogar das direkte Duell gegen den einzigen verbliebenen Verfolger SGSH Dragons am 27. April sportlich bedeutungslos. Allerdings sagte Trainer Ronny Rogawska bereits, dass sein Team keinesfalls nachlassen und alle verbleibenden Spiele gewinnen wolle.

Ganz anders aber ist die Situation im Norden. Die Eagles träfen in einer immer wahrscheinlicher werdenden Ausscheidung auf den Meister dieser Staffel. Hier aber liegen derzeit der HC Empor Rostock und Eintracht Hildesheim gleichauf. Ausgerechnet das direkte Duell gegeneinander steht allerdings noch aus. Am 18. April treffen beide Teams in einer Nachholpartie in Hildesheim aufeinander. Der Sieger hat beste Chancen, gegen die Eagles um den Aufstieg zu spielen. Die Spiele fänden am 11. und 18. Mai statt, wobei das Hinspiel in Krefeld steigen wird. Allerdings sind die Termine noch nicht sicher. Denn es könnte sich eine spektakuläre Konstellation ergeben:

Info Eagles erwarten volles Haus am Freitag Am Freitag im Heimspiel gegen Menden erwartet die HSG Krefeld eine bestens besuchte Halle. Bereits am Wochenende wiesen die Verantwortlichen über soziale Medien auf den Kartenvorverkauf hin, um Wartezeiten an den Kassen zu vermeiden. Den Handballvereinen aus der Region bietet die HSG Sonderrabatte an. Im Erfolgsfall würde nach dem Spiel auf dem Feld und dann in der Gaststätte Karussell am Eisstadion gefeiert.

Rostock gewann das Hinspiel deutlich mit zehn Toren. Sollte sich Hildesheim nun revanchieren und ebenfalls mit zehn Treffern Differenz siegen, dann aber in einem der anderen Spiele, beispielsweise am Wochenende gegen den Fünften aus Oranienburg, beide Punkte lassen, wären am Ende beide Teams Punktgleich und hätten einen unentschiedenen direkten Vergleich. In diesem Falle käme alles auf ein Entscheidungsspiel nach der Saison an. Da dieses aber erst unter der Woche stattfände, würde aller Voraussicht nach das erste Relegationsspiel auf den 12. Mai (Sonntag) verlegt.

Doch ungeachtet all dieser Gedankenspiele und Spekulationen konzentrieren sich die Eagles zunächst nur auf den Freitag. „Wir wollen gewinnen und den Aufstieg in eigener Halle klar machen“, gibt Trainer Rogawska die Richtung vor und Tim Gentges sagte bereits nach dem Heimspiel gegen Minden zu dem zwischenzeitlich Hauptverantwortlichen André Schicks, der auch die Gaststätte Karussell, in der auch gefeiert würde, betreibt: „Wenn das Ding klar ist kannst Du eine Direktleitung zur nächsten Brauerei legen.“