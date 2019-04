Doch kein Diebstahl in Krefeld: Chihuahua Bella war nur Gassi

Krefeld Mutter und Bruder glaubten erst an einen Einbruch. Laut Polizei trat der älteste Sohn der Familie die Wohnungstür ein, weil er keinen Schlüssel dabei hatte, und nahm den Familienhund zum Spaziergang mit.

Der erste Gedanke galt dem vierbeinigen Liebling der Familie. Chihuahua-Mädchen Bella muss das Objekt der Begierde von Einbrechern gewesen sein, die am Freitag an der Liebfrauenstraße vermeintlich in die dritte Etage eines Mehrfamilienhauses vorgedrungen waren, um den Rassehund zu stehlen. Die Polizei ermittelte. Tatsächlich waren an der Wohnungstür Einbruchsspuren zu entdecken.