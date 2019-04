Handball Oberliga: Adler-Frauen unterliegen ihrem Ex-Coach

Krefeld (svs) Die Damen der Adler Königshof haben das emotionale Spiel gegen ihren ehemaligen Trainer Dieter Schölwer, der nun auf der Bank des TV Biefang sitzt, verloren. Beim 21:26 (9:15) agierten sie speziell vor dem Seitenwechsel viel zu nervös und vergaben viele Chancen.

Die sonst starke Torhüterin Katrin Müllers, die zwischen den Pfosten begann, ließ sich nach rund einer Viertelstunde frustriert selbst gegen Marie Schall auswechseln. „An ihr hat es sicher nicht gelegen. Aber wenn ständig die Gegner frei aus sechs Metern zum Wurf kommen, ist das natürlich frustrierend“, sagt Lauffs. Mit der Niederlage verlieren die Krefelderinnen zunächst etwas den Anschluss an Platz eins und rutschen auf Rang fünf ab. Der Abstand zum Aufstiegsplatz beträgt vier Spieltage vor Saisonende nun drei Punkte. In Lobberich soll am Sonntag unbedingt ein Sieg her.