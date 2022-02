„Putin ist der Aggressor“ : Politische Jugend demonstriert gegen Ukraine-Krieg

Krefeld „Wir kennen keinen Krieg, nicht einmal den Kalten Krieg“: Krefelds Parteijugend will ab sofort regelmäßig für den Frieden in der Ukraine demonstrieren.

Krefelds Parteijugend will die Eskalation in der Ukraine nicht so einfach hinnehmen. Darum haben sich am Mittwoch die Jungen Liberalen (Julis), Jusos und Grüne Jugend zusammengetan, um gemeinsam für Frieden in der Ukraine zu demonstrieren. Am späten Mittwochnachmittag trafen sie sich daher auf dem Max-Petermann-Platz nahe der ukrainisch-orthodoxen Kirche und forderten ein Ende der Aggression, die nach Überzeugung der Demonstranten klar von Putin ausgehe.