Wirtschaft in Krefeld : Fressnapf – halbe Milliarde Euro Umsatzplus

Krefeld Die Krefelder Fressnapf-Gruppe hat ihre Erwartungen für das Jahr 2021 deutlich übertroffen. Ein Umsatz von 3,17 Milliarden Euro entspricht einem absoluten Wachstum von 19,8 Prozent.

In die konsequente Umsetzung des Ökosystems hat das Krefelder Unternehmen im vergangenen Jahr mehr als 100 Millionen Euro aus eigenen Mitteln investiert: 120 neue Märkte wurden eröffnet, Wettbewerber in Dänemark und Irland akquiriert und integriert. Zudem sind nun alle elf Länder der Fressnapf-Gruppe an den Onlineshop angeschlossen. Online wurden insgesamt 245 Millionen Euro erwirtschaftet – ein Plus von 54 Prozent bzw. 94 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr. „Das ist ohne Frage eine starke Botschaft auch an den Wettbewerb. Wir wollen weiter im E-Commerce beschleunigen und dabei auf Augenhöhe so exzellent sein wie die guten Pure Player – gleichzeitig haben wir Tierfreunden aber viel mehr zu bieten“, sagt Toeller.

Nach der Übernahme von PetWorld-Märkten in Dänemark sowie Equipet-Filialen in Dänemark wird demnächst die kartellrechtliche Entscheidung zum Zusammenschluss mit der Arcaplanet-Gruppe in Italien erwartet. Dieses Jahr werden erste Filialen in Rumänien eröffnet. In den kommenden drei Jahren sind außerdem über 400 neue stationäre Standorte in Europa geplant. „Wir haben unsere logistische Infrastruktur mit neuen Lagerstandorten in Polen, Frankreich und Österreich für die Zukunft gewappnet und rücken noch näher an unsere Märkte und Kundschaft heran. Dabei agieren wir aus eigener wirtschaftlicher Stärke und werden auf unserem Weg zum Umsorger immer schneller und besser“, ergänzt Geschäftsführer Johannes Steegmann.