Innenstadt in Krefeld : Geschäfte in der City an Rosenmontag geöffnet

Geschäfte in der City an Rosenmontag geöffnet

Die Werbegemeinschaft hat die Empfehlung an alle Händler in der Innenstadt ausgesprochen, an Rosenmontag und den anderen Karnevalstagen wie gewohnt zu öffnen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld (jon) Die Geschäfte in der Innenstadt werden an Rosenmontag regulär öffnen. Das hat eine Umfrage der Werbegemeinschaft unter den Mitgliedern ergeben.

In den vergangenen Tagen hatten sich Anfragen von Kunden nach den Öffnungszeiten über die Karnevalstage gehäuft. Auch von Seiten der Händler gab es den Wunsch nach einer einheitlichen Richtlinie. „Bekanntermaßen wurde auch der diesjährige Rosenmontagszug abgesagt“, so Markus Ottersbach, Geschäftsführer des Handelsverbandes. Damit sei die Innenstadt ganz normal zu erreichen.

Zahlreiche Arbeitgeber halten trotz der eingeschränkten Möglichkeiten, Karneval zu feiern, an der Regelung fest, Mitarbeitern an Rosenmontag freizugeben und die Arbeitszeit an anderen Tagen auszugleichen. „Das bietet bei dem derzeit vorausgesagten schönen Wetter für viele die Möglichkeit zu einem Einkaufsbummel, ganz ohne Einschränkungen, nachdem die 2G-Regelung im Handel aufgehoben worden ist“, sagt der Vorsitzende der Werbegemeinschaft, Christoph Borgmann. Darum hat die Werbegemeinschaft die Empfehlung an alle Händler in der Innenstadt ausgesprochen, an Rosenmontag und den anderen Karnevalstagen wie gewohnt zu öffnen.