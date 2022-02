Von 1948 bis 2016 : So sahen die Titelseiten der Rheinischen Post zu Rosenmontag aus

So sahen die Titelseiten der Rheinischen Post zu Rosenmontag aus

Düsseldorf Wie sahen die Rosenmontagswagen eigentlich vor über 50 Jahren aus? Und wie zum eigenen Geburtsjahr? Wir haben die Titelseiten der Rheinischen Post mit vielen jecken Fotos für Sie zusammengestellt. Doch nicht immer fand der Zoch statt.

Corona hat dafür gesorgt, dass auch in diesem Jahr kein richtiger Straßenkarneval stattfinden kann. Doch wie feierten wir eigentlich in den letzten Jahrzehnten die fünfte Jahreszeit? Unsere beiden Bilderstrecken von 1948 bis 1989 und von 1990 bis 2016 zeigen das jecke Treiben in Düsseldorf und Umgebung.