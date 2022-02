Krefelder Clubszene : Kufa will ab 5. März wieder erste Partys feiern

Die große Leere in der Kufa: Das soll bald ein Ende haben. Ab 5. März wollen die Krefelder wieder feiern. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die Kulturfabrik schließt sich einem offenen Brief der LiveInitiative NRW an Ministerpräsident Wüst an. Der hatte Clubbetrieb ab 5. März in Aussicht gestellt, die Verordnung gibt eine Schließung bis mindestens 9. März vor. Was gilt?

Ab 5. März soll in der Kulturfabrik auch wieder gefeiert werden. Zunächst vorsichtig und „unter Vorbehalt“, wie Kufa-Sprecherin Katharina Schneider-Bodien mitteilt, soll der Partybetrieb wieder anlaufen. Der Verein schließt sich einem offenen Brief der LINA an, die Ministerpräsident Hendrik Wüst auffordert, die Öffnungsperspektiven für Clubs im März „kurzfristig zu konkretisieren“.

Die LINA ist die LiveInitiative NRW, ein Verband für Veranstalter und Clubbetreiber, der 400 nordrhein-westfälische Spielstätten und Clubs vertritt - und damit nach eigenen Angaben „weit über 10.000 direkt beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Solo-Selbstständige und 10 Millionen Gäste“. In ihrem Brief weist die Initiative darauf hin, dass der Veranstaltungsbetrieb nicht von einem Tag auf den anderen hochgefahren werden könne, weil Personal, Getränke und Programm organisiert und bezahlt werden müssten. Eine vergebliche Investition sei in der ohnehin schwierigen Situation für die Branche nicht tragbar.

Zum Hintergrund: Die Ministerpräsidentenkonferenz hatte in der vergangenen Woche weitreichende Schritte Richtung Normalität angekündigt - und Wüst hatte auch eine stufenweise Öffnung von Clubs ab 4. März in Aussicht getellt. In der aktuellen Corona-Schutzverordnung ist aber zu lesen, dass Clubs bis mindestens 9. März geschlossen bleiben. Die LINA fordert nun Planungssicherheit.

„In der Hoffnung, dass die durch die Politik bisher nur mündlich zugesagten Öffnungszenarien in Kraft treten, planen wir unter Vorbehalt die Wiederaufnahme unseres Partybetriebs ab dem 5. März. Für die Kulturfabrik Krefeld bedeutet diese erneute Unsicherheit ein finanzielles Risiko in sowieso schon angespannten Zeiten. Um pünktlich am 5. März starten zu können, müssen die Getränkelager pünktlich gefüllt und Personal aufgrund der prekären Personallage heute schon gebucht werden“, so die Kufa-Sprecherin.

Tamara Biesinger, Geschäftsführerin Kufa Service GmbH stimmt zu: „Diese Vorbereitungen bedeuten sowohl für die Kufa Service GmbH als auch für die Kulturfabrik selbst enorme Kosten – ohne Gewissheit zu haben, ob es wirklich am 5. März losgehen kann.“ Auch sie brauche eine verlässliche Aussage.

