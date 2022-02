Entscheidung liegt beim Stadtrat : Xantens Geschäftsleute beantragen acht verkaufsoffene Sonntage für 2022

Xanten In den vergangenen beiden Jahren fielen die meisten verkaufsoffenen Sonntage wegen der Corona-Pandemie aus. Aber 2022 wollen Xantens Händler wieder an acht Terminen öffnen. Darübr entscheidet der Stadtrat.

In diesem Jahr soll es in Xanten wieder acht verkaufsoffene Sonntage geben. Die Gewerbetreibenden haben einen entsprechenden Antrag mit den Terminen gestellt. Die Politik berät und entscheidet im Hauptausschuss am 3. März und im Stadtrat am 8. März darüber.