Vor Auftritt am Rosenmontag : Persiflagewagen werden am Dienstag in Köln vorgestellt

Dieser Wagen wurde 2021 gebaut. Wegen Corona fiel der Zug jedoch aus. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Köln Not macht erfinderisch: Der Rosenmontagszug in Köln führt in diesem Jahr nicht durch die Stadt, sondern durchs Stadion. Anschließend haben die Persiflagewagen noch einen Extra-Auftritt auf zwölf Plätzen in der Stadt. Bereits am Dienstag werden die Wagen vorgestellt.

Der Kölner Karneval gewährt schon vor dem Rosenmontag, nämlich bereits an diesem Dienstag ab 11 Uhr, einen Blick auf die diesjährigen Persiflagewagen in der Wagenhalle des Festkomitees. Ihren großen Auftritt haben die 22 Karnevalswagen mit den kritisch-ironischen Motiven in diesem Jahr aber nicht wie sonst beim Rosenmontagszug durch die Stadt.

Wegen der Corona-Pandemie rollt der Zug in diesem Jahr durch das Rheinenergiestadion in Köln. Dann sind nicht nur die 22 Persiflagewagen sondern auch Tanzgruppen, Spielmannszüge, Pferde, Kutschen und Bagagewagen dabei. Anschließend werden die bunten Wagen auf zwölf Plätzen in der Kölner Innenstadt ausgestellt. So können auch Karnevalisten, die nicht im Stadion sein können, die Herzstücke des Rosenmontagszugs sehen.

(ldi/dpa)