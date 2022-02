Zehn Prozent mehr Gehalt in Krefelder Firmen mit Arbeitnehmervertretung : 105.000 Beschäftigte zur Betriebsratswahl

Info

Alle Unternehmen in Deutschland wählen ihre Betriebsräte fast zeitgleich in der Periode vom 1. März bis 31. Mai. In den fehlenden geraden Jahren, also immer um zwei Jahre versetzt, finden die Personalratswahlen im öffentlichen Dienst statt. In beiden Fällen sind Unternehmen mit mehr als vier Angestellten aufgerufen, ein solches Gremium ins Leben zu rufen. Geregelt ist das im Betriebsverfassungsgesetz. Abweichende Wahlen sind möglich, wenn sich am Personalbestand massive Änderungen ergeben oder ein Unternehmen eine neue Mitarbeitervertretung gründet. Dann ist es eine verkürzte Zwischenamtszeit bis zur nächsten turnusmäßigen Wahl.