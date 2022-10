Hochschule in Krefeld ist Partner : Neues Magazin für die Seidenstadt

Krefeld Mit „Check Krefeld. Dein Stadt Navi“ will die Verwaltung junge Menschen ansprechen. Die Broschüre wird öffentlichen Einrichtungen wie der Mediothek kostenfrei ausliegen.

(RP) Das Stadtmarketing hat die Magazin-Broschüre „Check Krefeld. Dein Stadt Navi“ veröffentlicht. „Das Magazin ist bewusst so ausgerichtet, dass es eine junge Zielgruppe anspricht, Studierende und Arbeitskräfte, die nach Krefeld kommen“, sagt Leiterin Claire Neidhardt. In elf Themenkategorien wie „Wohnen. Leben. Schlafen“ und „Erholen. Entspannen. Chillen“ werden kurz und kompakt Informationen und Tipps zu Veranstaltungen, Sportarten und -orten, gastronomischen Angeboten, Geschäften, Dienstleistern und vielem mehr gegeben. In Kurzinterviews erzählen einige Krefelder von ihrer Perspektive auf die und von ihrer Beziehung zur Stadt. Zudem richtet sich der Blick auch auf Krefelds Partnerstadt Venlo und die Nachbarn in Mönchengladbach. Die neue Broschüre ist Bestandteil des Interreg-Projekts „Euregio Campus – Limburg/Niederrhein“ und wird ab Ende Oktober in öffentlichen Einrichtungen wie der Mediothek Krefeld und der Hochschule Niederrhein kostenfrei ausliegen. Eine Ausgabe in niederländischer Sprache ist in Planung. Das Projekt „Euregio Campus – Limburg/Niederrhein“ ist im Rahmen des Interreg-Programms Deutschland-Niederland durchgeführt und mit insgesamt 1,8 Millionen Euro durch Mittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), der Provincie Limburg und durch das Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes NRW mitfinanziert. Projektpartner sind die Hochschule Niederrhein, die Fontys Venlo und die Wirtschaftsförderungen Mönchengladbach und Krefeld sowie die Städte Krefeld, Venlo und Mönchengladbach.