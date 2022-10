3. Handball-Bundesliga : Auf die HSG wartet harte Arbeit

Wie hier im Heimspiel gegen den Longericher SC muss Maik Schneider auch diesmal wieder mit einer harten Gangart der körperlich robusten Spieler des Gegners rechnen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Der Krefelder Handball-Drittligist empfängt am Freitag um 20 Uhr den Longericher SC aus Köln, der für seine körperbetonte Gangart bekannt ist. Ein Wiedersehen gibt es für die Eagles mit Ruch und Zimmermann.

Mit dem Longericher SC hat die HSG Krefeld Niederrhein noch eine Rechnung offen. In der Vorsaison mussten sich die Eagles im Heimspiel gegen die Kölner Vorstädter in Moers mit 31:34 geschlagen geben. Am Freitag ab 20 Uhr besteht in der Glockenspitzhalle die Möglichkeit zur Revanche. Damals musste die HSG stark dezimiert antreten und ließen kurzfristig aus Barcelona mit Benedikt Damm noch einen Kreisläufer einfliegen und lizenzierten ihn.

Beim Wiedersehen kann Trainer Mark Schmetz auf den Kader bauen, der am vergangenen Sonntag das Spitzenspiel gegen Emsdetten gewann. Für den Coach ist das erneut ein Topspiel: „Longerich ist ein Gegner, den man in unserer Liga zu den Top-Vier zählt. Uns erwartet eine körperlich sehr starke Mannschaft, die man in dem Punkt mit Emsdetten vergleichen kann. Das ist für mich der härteste Innenblock der Liga. Wichtig ist, dass wir die 60 Minuten unter Druck setzen.“ Es sei gut, dass diese Aufgabe gleich nach dem Sieg gegen Emsdetten kommt: „Das ist vom Tempo und der Kraft vergleichbar. Uns ist bewusst, dass wir wieder so eine Leistung brauchen, um das Spiel zu gewinnen.“

Unter der Woche analysierte Schmetz den Gegner mit seinen Spielern per Videomaterial. Dabei lag der Fokus besonders auf Lukas Martin Schulz, der die Torschützenliste der 3. Liga mit 68 Treffer, davon 19 Siebenmeter, anführt. Der Trainer ist zuversichtlich, dass sein Team nahtlos an die Leistung vom Samstag anknüpfen wird: „Das gewonnene Spiel gegen Emsdetten gibt uns Selbstvertrauen. Den Schwung möchten wir mit in die Partie gegen Longerich nehmen. Wir möchten ganz klar unsere Serie fortsetzen und trainieren hart dafür, damit wir unser Spiel weiter verbessern.“

Die Eagles hoffen natürlich wieder auf so eine tolle Kulisse wie gegen Emsdetten: „Wir spüren die Unterstützung auf dem Platz. Das sind die letzten Prozente, die wir für so ein Topspiel, wie es auch am Freitag eins ist, brauchen. Gemeinsam können wir das Spiel gewinnen.“

Die Longericher schieben den Eagles klar die Favoritenrolle zu: „Wir treten gegen eine enorm starke Mannschaft an, die vor allem auf Rückraum Links stärker besetzt ist als im Vorjahr, wo viel von Mittelmann Krings abhing. Wir stehen vor einer Herkulesaufgabe, möchten aber unsere Chance suchen und eine super Performance anbieten. Wenn wir so spielen wie gegen Spenge werden wir zweifelsohne chancenlos sein, insofern hoffe ich, dass die Stellschrauben, an denen wir unter der Woche gedreht haben, Wirkung zeigen,“ sagte Trainer Chris Stark.