Wettbewerb des Landes NRW : Stadtverwaltung veröffentlicht „Fußverkehrs-Check“ für Krefeld

Krefeld Eigenständige, breitere Fußgängerwege, die ausschließlich Fußgängern vorbehalten sind, und verbesserte Barrierefreiheit könnten die Qualität noch verbessern. Die Stadt hat extra einen Fußverkehr-Check veröffentlicht.

Etwas mehr als ein Jahr ist es her, dass Hendrik Wüst , damals noch als NRW-Verkehrsminister, in Krefeld zu Besuch war, um der Verwaltung die Urkunde zum Wettbewerb „Fußverkehrs-Check“ auf dem Bahnhofsvorplatz zu überreichen. Das Papier galt damals als Symbol einer Förderung: Denn Krefeld wurde ausgewählt, um unter Beteiligung von Experten sowie mit Unterstützung des Dortmunder Büros „Planersocietät“, den Straßenraum in Rahmen von Begehungen zu untersuchen. Der „Fußverkehrs-Check NRW 2021“ ist nun abgeschlossen, und die Ergebnisse werden unter anderem in den nächsten Bezirksvertretungen Uerdingen und Mitte sowie im Planungsausschuss präsentiert.

Mit dem Fußverkehrs-Check hat sich das Land Nordrhein-Westfalen (NRW) und das Zukunftsnetz Mobilität NRW vorgenommen, die Kommunen zu ermuntern, vor Ort die Situation für Fußgänger zu verbessern und öffentlich mehr in den Blick zu nehmen. Insgesamt bewarben sich 41 Kommunen auf das Programm. Zwölf davon bekamen den Zuschlag – unter anderem Krefeld. Der Check fand in vier unterschiedlichen Phasen statt: Ein Workshop mit Bürgern bildete den Auftakt. Anschließend wurden zwei Stadtteilbegehungen durchgeführt sowie in einem letzten Workshop Handlungsfelder und mögliche Maßnahmen zur Stärkung des Fußverkehrs diskutiert. In Krefeld werden bislang, so legt es der Fußverkehrs-Check dar, rund 15 Prozent der Wege zu Fuß zurückgelegt. Damit liegt die Seidenstadt hinter dem Durchschnittswert in Nordrhein-Westfalen von 22 Prozent. Gehen 62 Prozent der Krefelder Strecken von bis zu einem Kilometer, werden Wege von bis zu zwei Kilometern nur noch in 26 Prozent der Fälle fußläufig bewältigt. Die Innenstadt zeigt insgesamt ein sehr dichtes Netz aus Gehwegen und eigenständigen Fußwegen. Einschränkungen der Barrierefreiheit werden aber immer wieder festgestellt. Auch die Aufenthaltsqualität schwankt je nach Straßenzug stark. Auch Uerdingen bringt aufgrund der flachen Topographie und der kompakten Siedlungsstruktur gute Voraussetzungen für den Fußgängerverkehr mit. Alle wichtigen, infrastrukturellen Orte sind schnell fußläufig erreichbar. Hier fällt vor allem die Enge vieler Straßen auf: Die Wege sind hinsichtlich der Bedürfnisse der unterschiedlichen Zielgruppen oft nicht breit genug. In beiden Stadtteilen werden Konflikte mit Autofahrern im Umfeld von Schulen wahrgenommen. Aus der Analyse ergeben sich insgesamt vier große Handlungsfelder: Barrierefreiheit, Querungen, Aufenthaltsqualität und Schulverkehr. Für Planungsdezernent Marcus Beyer sind die festgelegten Handlungsfelder keine Überraschung: „Die Analyse zeigt, dass die von uns bereits eingeschlagene Richtung genau richtig ist. Barrierefreiheit ist ein Schwerpunkt des Mobilitätskonzeptes, das wir vor kurzem verabschiedet haben. Auch die Verkehrssituation an Schulen nehmen wir vermehrt in den Blick und integrieren zum Beispiel immer mehr Elternhaltestellen, um schwierige Kreuzungen zu entlasten. Es ist gut, dass wir durch die Vorschläge des Fußverkehrs-Checks weitere Maßnahmenempfehlungen aufgezeigt bekommen.“