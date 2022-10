Krefeld Das Alexianer Krankenhaus Maria-Hilf Krefeld beteiligt am Samstag mit Dr. Johanna de Broux, Oberärztin der Klinik für Neurologie, an einer Telefonaktion.

Zum Weltschlaganfalltag am 29. Oktober beteiligt sich das Alexianer Krankenhaus Maria-Hilf Krefeld an einer Telefonaktion. Sechs Kliniken aus der Region sind dabei: aus Düsseldorf, Krefeld, Solingen, Neuss und Kempen. Gemeinsam mit Netzwerkpartnern soll über die Möglichkeiten der Vorbeugung und Soforttherapie von Schlaganfällen informiert werden. Denn je mehr Menschen wissen, was im Verdachtsfall zu tun ist, umso mehr Schlaganfälle und deren Folgen können verhindert werden. Die Experten erwarten Anrufe am 29. Oktober von 10 bis 16 Uhr unter den Telefonnummern 0173 2774102 und 0173 3012369. Dr. Johanna de Broux, Oberärztin der Klinik für Neurologie am Alexianer Krankenhaus Maria-Hilf Krefeld wird ebenfalls, von 11 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer 0173-3012369, informieren, auch zur engen Zusammenarbeit im Netzwerk, die alle Themen rund um Akutversorgung bis hin zur Rehabilitation und Nachsorge abbildet. Etwa alle zwei bis drei Minuten tritt in Deutschland ein Schlaganfall auf – insgesamt erleiden ihn mehr als 30.000 Menschen jedes Jahr in Deutschland. Je früher bei einem Schlaganfall der Rettungswagen gerufen und Betroffene richtig behandelt werden, desto höher sind die Überlebenschancen und desto geringer wird die Wahrscheinlichkeit von Folgeeinschränkungen. Um die Patienten der Region mit einem Schlaganfall noch besser versorgen zu können, haben sich vor einem Jahr acht Akutkliniken, fünf Geriatrien, vier Rehabilitationskliniken und zwei neurologische Arztpraxen zusammengeschlossen. Teil des Netzwerkes ist auch das Alexianer Krankenhaus Maria-Hilf.