Basketball-Oberliga : SC Bayer 05 Uerdingen ohne Trainer zum SV Alte Freunde

Krefeld Beim Spiel in der Landeshauptstadt werden Kapitän Robin Naber und Samet Yilmaz die Mansnchaft coachen, die zuletzt überraschend den zuvor ungeschlagenen Tabellenführer SG ART Giants II besiegte. Warum Trainer Mahmoud Al-Abed nicht dabei ist.

„Wenn ich an das Auswärtsspiel letztes Jahr zurückdenke, dann war das eine sehr enge Partie mit wenigen Punkten auf beiden Seiten“, sagt Samet Yilmaz. „Ich erwarte diesmal wieder ein spannendes Spiel. Am Ende wird wohl derjenige als Sieger vom Platz gehen, der weniger Ballverluste verursacht. Bei unserem letzten Spiel waren es nämlich zu viele.“ Die Uerdinger wollen die Euphorie nach dem Sieg gegen den zuvor ungeschlagenen Tabellenführer SG ART Giants Düsseldorf II mitnehmen und die nächsten Zähler einfahren.

Am 19. November veranstaltet die Basketballabteilung des SC Bayer 05 Uerdingen einen Trödelmarkt in der Josef-Koerver-Halle. Interessierte Verkäufer können sich bis zum 6. November bei Emily Miller per Mail an emiller@scbayer05.de melden.