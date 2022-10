Digitale Diskussion mit RP-Lesern : Fragen im ersten Live-Talk: „Warum dauert vieles so lange?“

Podcast-Spezialistin und Moderatorin Helene Pawlitzki im Gespräch mit Krefelds RP-Redaktionsleiter Jens Voß. Foto: Wiebke Lövenforst

Krefeld „Quo vadis, Krefeld?“ lautete der Titel des ersten Live-Chats zwischen Lesern und Krefelds RP-Redaktionsleiter Jens Voß. Häufige Frage: Warum geht vieles kaum voran, und wer ist verantwortlich? Im Ganzen wurde auch deutlich, wie die Teilnehmer zu Krefeld stehen.

(RP) Die erste digitale Diskussionsrunde zwischen RP-Lesern und Krefelds Redaktionsleiter Jens Voß war von einer lebendigen Diskussion und bohrenden Fragen nach Fortschritten in der Entwicklung Krefelds geprägt. Warum dauert vieles so lange, wie effektiv ist die Verwaltung organisiert, warum sind zum Beispiel bislang nur rund drei Prozent der Straßenlaternen auf LED umgestellt? Die Teilnehmer an dem Live-Chat konnten im Vorfeld und während der Talkrunde Fragen stellen und Kommentare schreiben, die dann in die Diskussion eingeflossen sind.

Die Umstellung auf LED-Laternen ist deshalb noch nicht weit vorangekommen, weil erst spät damit begonnen wurde – wie in anderen Städten auch. Mittlerweile gibt es ein Umstellungsprogramm, auch im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes. Warum vieles nicht schnell vorangeht? Es gibt viele Gründe: fehlender politischer Wille, Geld- und Personalmangel, wobei die beiden letzten Punkte keine triviale Ausrede sind. Viele Kommunen haben objektiv Probleme, Mitarbeiter zu bekommen; dadurch stocken wichtige Projekte.

Zu spüren war, dass einige Fragende die Verwaltungsspitzen und speziell Oberbürgermeister (OB) Frank Meyer in der Verantwortung sehen, die Verwaltung effektiver zu organisieren, um solche Hürden wenigstens abzumildern. Ein Fragenpaket lautete: „Wer ist für die Organisation und die Prozessabläufe in der Stadt verantwortlich? Welche Qualifikation bringt der Verantwortliche mit? Wurden schon Resultate erzielt?“ Die Frage nach dem Wie der Prozessabläufe ist im Detail von außen schwer zu beantworten. Sicher ist nur: Seitdem der OB auch Verwaltungschef ist, steht er auch politisch in der Verantwortung und muss sich am Ergebnis der ihm unterstellten Verwaltung messen lassen. Das hat der Gesetzgeber mit der Abschaffung der Doppelspitze (Oberstadtdirektor als Verwaltungschef – OB als oberster Repräsentant der Stadt) intendiert.

Speziell für OB Meyer ist es noch zu früh für eine „Überschrift“ über seine Ära; dazu stehen zu viele Projekte im Raum, deren Umsetzung aussteht: Neuanfang auf dem Theaterplatz, Einstieg in die Mobilitätswende und den Klimaschutz, Digitalisierung der Verwaltung, Intensivierung der Wirtschaftspolitik, sozial- und bildungspolitische Projekte wie das DHZ und das neue Obdachlosenheim, Haus des Lernens: Vieles ist in der Schwebe – wie die Umsetzung gelingt, wird sich in den nächsten Jahren zeigen.

Die Fragen zeigten auch dies: Die Teilnehmer sind nicht in Krefeld-Bashing verfallen und haben nur geschimpft. Die Leute waren interessiert am Fortschritt der Stadt, sie haben detailliert gefragt und konkrete Vorschläge gemacht (Beispiel: LED-Laternen gleich zu E-Ladesäulen zu machen). Kurz: Bei allen Problemen war den Teilnehmern die Stadt nicht egal. Zu spüren war der Wunsch, dass es vorangeht mit Krefeld. Das ist ein Pfund, mit dem eine Stadt wuchern kann.

(RP)