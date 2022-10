Menschen in Krefeld : Die Quartiers-Mama vom Blumenplatz

Die 41-jährige Anastasia „Natascha“ Vlasio-Kasvakidou auf dem Spielplatz am Blumenplatz. Im Hintergrund spielen „ihre“ Kinder. Foto: Sven Schalljo

Krefeld Anastasia Vlasio-Kasvakidou arbeitet im Quartiersbüro Bleichpfad, wo sie als griechische Zuwanderin unter anderem auch Menschen aus ihrer Heimat hilft. Fußball ist eines der Hobbys der 41-Jährigen. Sie ist Trainerin der Frauen-Fußballmannschaft beim VfR Krefeld.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wenn Anastasia Vlasio-Kasvakidou über den Blumenplatz geht und den Container des Spielplatzes aufschließt, dann gehen nicht nur sprichwörtlich, sondern tatsächlich überall die Haustüren auf und die Kinder strömen heraus. „Für mich sind das alles irgendwie meine Kinder. Ich verbringe wahnsinnig gern Zeit mit all den Kindern aus der Nachbarschaft“, erzählt sie. Seit sie 2014 in das Wohnstätte-Haus zog, das in die alte Kirche gebaut wurde, entwickelte sich dies immer mehr. „Wir haben damals dringend eine neue Wohnung gesucht. Mein Mann und ich lebten in einer sehr kleinen Wohnung und unser Sohn war unterwegs. Da bekamen wir diese Wohnung noch im Umbau angeboten. Als wir sie im Mai besichtigten, gab es noch weder Balkone noch Fenster. Aber im Juni sind wir eingezogen“, erinnert sie sich.

Doch als sie die Wohnung bezog, fiel ihr eins auf: „Die Kinder spielten irgendwie alle für sich. Das fand ich schade. Und wie ich so bin, habe ich die Eltern angesprochen und sie immer mehr zusammen geführt“, erzählt sie grinsend. Immer mehr wurde sie zum Zentrum des Platzes. Jeder kannte sie – allerdings wüssten wohl die wenigsten, wer Anastasia ist. Ihr Name ist Natascha. Wie das kommt? Die 41-Jährige lacht. „Das war schon zu meiner Geburt. Der Arzt versorgte mich, brachte mich meiner Mutter zurück und fragte, ob sie schon einen Namen habe. Meine Mutter sagte, dass ich Anastasia heißen solle. Da meinte der Arzt, nur Großmütter hießen in seinem Dorf so, hielt mich hoch, dachte kurz nach und sagte, ich sei eine Natascha. Getauft wurde ich trotzdem auf Anastasia, aber der Name Natascha blieb und ich wurde schon immer so genannt.“

Info Hoffnung auf Container für den Winter Für die kalte Jahreszeit hofft Anastasia Vlasio-Kasvakidou auf einen Container, um darin mit den Kindern der Umgebung spielen zu können. Geplant ist ein Container mit bodentiefen Fenstern und Stromanschluss. Darin möchte die Familienlotsin mit den Kindern der Umgebung unter anderem basteln und Gesellschaftsspiele spielen. Eine generelle Zusage hat sie bereits. Aktuell seien allerdings noch einige Genehmigungen und Formalitäten zu lösen, so Quartiersmanager Sandy Schilling.

Die Geschichte hat sie irgendwie geprägt. Natascha lamentiert nicht, sie spielt sprichwörtlich mit den Karten, die sie eben hat. Und sie versucht, die Welt im Kleinen zu ändern. Darum machte sie den Übungsleiterschein, wurde offizielle Spielplatzpatin und Familienlotsin. Sie arbeitet im Quartiersbüro Bleichpfad, wo sie als griechische Zuwanderin vor allem Menschen aus ihrer Heimat hilft und ist Trainerin der Frauen-Fußballmannschaft beim VfR Krefeld.

Entstanden ist alles in der Corona-Zeit so richtig. „Geholfen habe ich schon lange, bin auch mal mit zu Ämtern gegangen und habe bei Formularen geholfen. Vor allem aber habe ich mich um die Kinder gekümmert“, erzählt sie. Dann aber kam im Sommer 2020 das Sportparkmobil zum Blumenplatz. „Wir mussten zur Kontaktverfolgung die Namen und Adressen der Kinder aufnehmen. Das gelang aber nicht gut und wir mussten fast wieder fahren. Dann kam Natascha und kannte wirklich jedes einzelne Kind, die Adressen, die Eltern und oft die Telefonnummern“, erzählt Quartiersmanager Sandy Schilling noch immer beeindruckt. So wuchs die Verbindung und heute ist die Callcenter-Mitarbeiterin auch in offizieller Funktion unterwegs.

„Sie ist das perfekte Beispiel für einen Menschen, der sich in seinem Quartier einfach aus eigenem Antrieb einbringt und Dinge verändert. Ich bin überzeugt: Solche Menschen haben wir einige und ich rufe jeden davon auf, sich bei uns zu melden, sich unsere Unterstützung zu holen und mit uns zusammen diese Dinge umzusetzen. Ich bin überzeugt, dass in Krefeld noch viel Potenzial schlummert“, appelliert Schilling.