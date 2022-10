Zugverkehr in Mönchengladbach : Warum der Bahn-Service im Hauptbahnhof dicht ist

Ein Aushang am Eingang weist auf die Schließung der Servicestation hin. Foto: Pardis Shafein

Mönchengladbach Seit der Schließung des Reisezentrums werden Fahrkarten im Mönchengladbacher Hauptbahnhof an einem Schalter in einem Kiosk verkauft. Doch auch dieses Geschäft ist derzeit geschlossen. Warum das so ist, wie lange das so bleiben wird und wo es jetzt noch Tickets gibt.

Der Serviceschalter der Deutschen Bahn am Gladbacher Hauptbahnhof ist aktuell geschlossen. Ein Schild am Eingang des Geschäfts, in dem sich der Schalter befindet, informiert: „Momentan kein Ticketverkauf im Bahnhof MG!! Bis auf Weiteres geschlossen!“ Die Schließung sei aufgrund eines Betreiberwechsels notwendig gewesen, teilte ein Bahnsprecher auf Anfrage mit. Eine Wiedereröffnung stehe noch in diesem Monat an. Ein genauer Termin stehe aber noch nicht fest, führte der Bahnsprecher aus. Welcher Betreiber das Geschäft übernimmt, blieb bei der Anfrage unbeantwortet.

Für Zugreisende ist am Mönchengladbacher Hauptbahnhof der Ticketkauf vorerst nur an den Automaten neben der Servicestation möglich. Alternativ verweist die Bahn auf die App und ihre Internetseite. Eine Anlaufstelle bei Fragen gibt es im Hauptbahnhof aber derzeit nicht.

Dieser Umstand fällt zeitlich zusammen mit Modernisierungsarbeiten am Hauptbahnhof, die mit Einschränkungen für Pendler und Bahnreisende auf mehreren Linien einhergehen. Die Arbeiten, bei denen die Bahn drei Weichen austauscht, sollen noch bis Montag, 24. Oktober, dauern.