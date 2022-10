Wichtige Verkehrsachse in Krefeld : Philadelphiastraße wird drei Jahre Baustelle

Schlaglöcher prägen unter anderem seit Jahren den kompletten Bereich um die Philadelphiastraße in Krefeld. „Ich glaube, dass wir jetzt eine gute Lösung gefunden haben, die das gesamte Quartier rund um die Philadelphiastraße aufwerten wird“, erklärt Planungsdezernent Marcus Beyer. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld „Es ist wichtig, dass wir die Sanierung und Umgestaltung der Philadelphiastraße nun endlich auf den Weg bringen“, sagt Planungsdezernent Marcus Beyer. Die Gesamtkosten betragen 9,5 Millionen Euro, der Baubeginn soll 2023 sein.

Die Neugestaltung der Philadelphiastraße ist Thema in der nächsten Bezirksvertretung Mitte am Donnerstag, 3. November, und im Planungsausschuss am Dienstag, 15. November. Dort wird über die angepassten Überlegungen sowie die Konkretisierung der Planung bis zur Ausführungsreife beschlossen. Der Baubeginn ist für Mitte 2023 vorgesehen. Auch über die Straßenbeleuchtung wird gesprochen. Die geschätzten Gesamtkosten liegen zurzeit bei 9,5 Millionen Euro.

Die ursprüngliche Planung der Philadelphiastraße wurde in 2021 und 2022 durch ein externes Planungsbüro überarbeitet und liegt nun als Entwurfsplanung vor. Die Philadelphiastraße soll nicht nur als wichtige Verkehrsachse für Auto- und Radfahrer optimiert werden, sondern die überarbeitete Planung greift auch eine Verbesserung der Wohn- und Aufenthaltsqualität, der Verkehrssicherheit, der Barrierefreiheit und der Straßenraumgestaltung auf. „Es ist wichtig, dass wir die Sanierung und Umgestaltung der Philadelphiastraße nun endlich auf den Weg bringen“, sagt Planungsdezernent Marcus Beyer. Ziel der Verwaltung ist, die Bedürfnisse von Fußgängern, Radfahrern, Autofahren, Anwohnern und dem ÖPNV gleichermaßen zu erfüllen. „Ich glaube, dass wir jetzt eine gute Lösung gefunden haben, die das gesamte Quartier rund um die Philadelphiastraße aufwerten wird. Es ist außerdem wichtig, dass die Planung einen Zeitplan beinhaltet“, so Beyer. Der Baubeginn ist für 2023 vorgesehen.

Info Steigerung der Kosten von bis zu 20 Prozent Die Kosten für die Verkehrsanlagen sind laut Verwaltung mit rund 9,5 Millionen Euro geplant. Hierin enthalten ist auch die Erneuerung der Gleisanlage, der Leitungen sowie der Straßenbeleuchtung. Eine Förderung der Maßnahme soll im Frühjahr 2023 erneut beantragt werden. Die Stadt weist aufgrund von konjunkturellen Veränderungen schon jetzt auf eine mögliche Steigerung der Kosten von bis zu 20 Prozent hin. Ein Kostenfeststellungsbeschluss erfolgt daher zu einem späteren Zeitpunkt auf der Basis eines detaillierten Leistungsverzeichnisses.

In einem ersten Abschnitt soll zwischen Rheinstraße und Cracauer Straße die Sanierung parallel zum Haltestellenumbau am Hauptbahnhof erfolgen. Weitere drei Bauabschnitte werden anschließend durchgeführt. Insgesamt ist eine Bauzeit von drei Jahren vorgesehen, sodass die Maßnahme Mitte 2026 abgeschlossen sein soll. Die Umsetzung liegt beim Kommunalbetrieb Krefeld (KBK), der für die Einhaltung des neuen Zeitplans verantwortlich ist. Die Gestaltung der Philadelphiastraße teilt sich in unterschiedliche Teilstücke. Von der Kreuzung Schwertstraße kommend ist der erste Teil der Straße bis zur Kreuzung Alte Linner Straße ohne Parkbuchten gestaltet. Schienen für den Bahnverkehr werden mittig geführt, es gibt einen breiten Radfahrstreifen, der durch ein Rundbord vom Autoverkehr getrennt wird. Der Autoverkehr wird fast ausschließlich auf einem überbreiten Fahrstreifen geführt.

Nach der Überfahrt der Kreuzung, die mit Sonderfahrstreifen für Fahrradfahrer gekennzeichnet ist, ändert sich das Straßenbild ab Hausnummer 90 (ungefähr in der Höhe eines Kiosks). Parkbuchten auf beiden Straßenseiten wechseln sich mit Bäumen ab. Insgesamt sollen 37 Bäume gepflanzt werden. Der Radweg behält seine Breite und wird durch eine weitere Abgrenzung von den Parkbuchten getrennt. Dafür nimmt die Autospur wieder eine klassische Breite an. Mit einer Breite von 1,85 Metern liegt der Radfahrstreifen über dem rechtlichen Mindestmaß von 1,50 Metern. Um den Radverkehr auf der vielbefahrenen Straße sicherer zu machen, muss die Gehwegbreite für Fußgänger reduziert werden. Statt 2,50 Meter wird diese auf zwei Meter zurückgesetzt.

Der gesamte Bereich wird barrierefrei ausgebaut. Auch die Lärmreduzierung wird optimiert: Es werden unter anderem besondere Gleise eingesetzt, ein lärmreduzierender Asphalt genutzt und der Autoverkehr von den Hauswänden abgerückt. Im Rahmen der Überarbeitung der alten Entwürfe wurde diesbezüglich noch einmal eine aktualisierte, verkehrliche Untersuchung durchgeführt. Die hier gesammelten Ergebnisse fließen in die Planungen mit ein. Die Einrichtung von überbreiten Fahrstreifen ist ein Fazit dieser Untersuchung. Sie sollen vor allem im Kreuzungsverkehr und in Verbindung mit Ampelführungen den Berufsverkehr entlasten.

Neben der Umgestaltung der Fahrbahn und der Seitenräume werden folgende, weitere Gewerke erneuert: In Abstimmung mit den Stadtwerken wird die Gleistrasse in ihrer derzeitigen Lage saniert. An allen Knotenpunkten werden die Lichtsignalanlagen in Kombination mit der Straßenbeleuchtung ausgetauscht. Die Lichtsignalanlagen sollen außerdem mit einer ÖPNV-Beschleunigung ausgestattet werden. Ebenso werden Leitungen teils erneuert und teils umgelegt. Dazu gehören Kanal-, Nahwärme-, Erdgas-, Trinkwasser-, Strom- und Telekommunikationsleitungen.