Pandemie in Krefeld : Mehr als 1100 Krefelder mit dem Coronavirus  infiziert

171 neue Corona-Fälle in Krefeld im Vergleich zum Vortag meldet das städtische Gesundheitsamt am Mittwoch, 9. November (Stand: 0 Uhr). Bisher wurden in der Seidenstadt damit 86.450 Infektionen erfasst. Als genesen gelten 86.042 Krefelder. Aktuell erkrankt sind nunmehr 1.115 Personen, am Vortag waren es 944. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, gibt das Robert-Koch-Institut (RKI) für Krefeld mit 265,1 an, am Vortag lag sie bei 244,4.