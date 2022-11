Inlinehockey : Bulldogs-Frauen Deutscher Meister

Krefeld Die Inline-Skaterinnen aus Bockum krönten in den Play-offs ihre tolle Saison. Beide Spiele wurden deutlich gewonnen. In der gesamten Saison gab es nur zwei Niederlagen.

Insgesamt kassierten die Bulldogs nur zwei Niederlagen in den insgesamt 16 Saisonspielen plus den fünf Play-off-Spielen. In der Liga kassierte man nur zu Beginn eine 3:4-Niederlage gegen den Vizemeister aus Menden. In den Play-off-Spielen musste man sich im zweiten Halbfinalspiel bei den Bissendorfer Panthern mit 1:3 geschlagen geben, die beiden anderen Spiele konnte man mit 8:5 und 7:2 für sich entscheiden und ins Finale einziehen. Zum erfolgreichen Team gehören: Lisa Brux, Rebecca Ramackers – Michelle Popov, Marie Weiß, Julia Baumgartner, Jule Benz, Anna Bramer, Sarah Bramer, Nina Drößer, Jana Zoi Gemein, Nina Kuriata, Fiona Marie Linnhoff und Paula Schmitz.