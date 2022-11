Eishockey : Der Deutschland-Cup feiert Jubiläum

Hier jubeln die deutschen Spieler im Vorjahr nach dem Turniersieg. Marcel Noebels, der den Pokal präsentiert, ist diesmal nicht dabei. Foto: dpa/Bernd Thissen

Krefeld Zum fünften Mal finden das Vierländer-Eishockey-Turnier in Krefeld statt. Die deutsche Auswahl ist Titelverteidiger und hofft in den Spielen gegen die Slowakei, Dänemark und Österreich auf zahlreiche Unterstützung der Fans.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Josef Hermanns

In der Yayla-Arena hebt sich am Donnerstag zum fünften und vorerst letzten Mal der Vorhang zum Deutschland-Cup. Auch bedingt durch die politische Lage gibt es in diesem Jahr ein verändertes Teilnehmerfeld. Mit Österreich und Dänemark sind zwei Neulinge bei der 33. Auflage dieses traditionsreichen Eishockey-Turniers dabei. Das Teilnehmerfeld komplettieren die Slowakei und Gastgeber Deutschland.

Die deutsche Mannschaft von Chefcoach Tonis Söderholm ist zugleich auch Titelverteidiger. Im vergangenen Jahr belegte. Ob es in diesem Jahr mit der Titelverteidigung klappt, erscheint auf dem ersten Blick fraglich. Der Bundestrainer verzichtet auf mehrere bewährte Kräfte und nominierte dafür einige Youngster.

Info Kader-Update und Spielplan Für den verletzten Verteidiger Tobias Fohrler (Ambri-Piotta), rückt kurzfristig der 22-jährige Julius Karrer aus Nürnberg ins 28-köpfige Aufgebot von Bundestrainer Toni Söderholm. Donnerstag: 16:15 Uhr: Österreich – Slowakei 19:45 Uhr: Deutschland – Dänemark. Samstag: 14 Uhr: Slowakei – Dänemark 17:30 Uhr: Deutschland – Österreich. Sonntag: 11 Uhr: Dänemark – Österreich. 14:30 Uhr: Deutschland – Slowakei.

Nicht mit dabei ist neben Pinguine-Ikone Daniel Pietta, der 2020 nach der Übernahme durch die Saves AG die Pinguine verlassen musste und jetzt für den ERC Ingolstadt auf Torejagd geht, auch Marcel Nöbels. Der gebürtige Tönisvorster, der das Eishockeyeinmaleins an der Westparkstraße erlernt hat und bei den Pinguinen sein DEL-Debüt feierte, wurde genau wie sein Berliner Sturmkollege Leon Pföderl nicht nominiert. Dabei ist aber Dominik Bokk vom Kooperationspartner des KEV 81 den Löwen Frankfurt. Bokk wurde im Sommer 2020 von den Pinguinen verpflichtet, verabschiedete sich aber vor Saisonbeginn schon wieder aus Krefeld. Inzwischen zählt der 22-Jährige in der DEL zu den Topstürmern.

Die Reihe der Spieler mit einer Krefelder Vergangenheit vervollständigt Angreifer Freddy Tiffels vom EHC München. Der 27-Jährige spielte einst zusammen mit seinem Bruder Dominik, der aktuell für die Pinguine in der DEL 2 verteidigt, beim KEV 81 im Nachwuchs. An der Bande steht mit Equipment-Manager Christian Menningen ein Mann, der in dieser Funktion fast 20 Jahre für die Pinguine arbeitete und der in der Yayla-Arena die Räumlichkeiten in- und auswendig kennt.

Insgesamt umfasst der DEB-Kader für die drei Spiele drei Torhüter, zehn Verteidiger und 15 Stürmer. Der erfahrenste Spieler ist Marco Nowak. Für den 32-jährigen Verteidiger, der in diesem Sommer von der Düsseldorfer EG nach Berlin gewechselt ist, ist es die fünfte Teilnahme am Deutschland-Cup. Durchaus möglich, dass der gebürtige Dresdner die Mannschaft als Kapitän aufs Eis führt. Insgesamt befinden sich 14 Turnierdebütanten im Aufgebot. Die Verteidiger Luca Sennhenn von den Kölner Haien, Luca Zitterbart von der DEG und Eric Mik aus Berlin sowie Stürmer Luis Schinko aus Wolfsburg dürfen sich sogar auf ihr Länderspieldebüt freuen.

Bundestrainer Söderholm sagte am Donnerstag am Rande der Bekanntgabe des Kaders: „Es gab im Vorfeld intensive Gespräche mit den Spielern und der jeweiligen sportlichen Leitung. Nicht jeder Spieler steht auch zur Verfügung. Wir beobachten die Spieler auch in Richtung der kommenden Weltmeisterschaft im Mai in Finnland. Wir haben jetzt jüngere Spieler dabei, aber auch Spieler, die länger nicht dabei waren. Es wird auch im Training eine intensive Woche für uns. Wir wollen an der Reaktionsschnelligkeit arbeiten und mehr Zeit in der offensiven Zone verbringen.“

Beim Turnierstammgast Slowakei steht mit dem 71-jährigen Amerikaner Craig Ramsay ein überaus erfahrener Coach an der Bande. Die beiden Turnierneulinge Österreich und Dänemark sind bei der kommenden WM in den Gruppenspielen Gegner der DEB-Auswahl. Die Spiele beim Deutschland-Cup sind eine gute Gelegenheit, diese beide Teams noch besser kennen zu lernen.

Im Team Dänemark steht mit Jesper Jensen Abo ein Verteidiger, der sich in Krefeld bestens auskennt. Der 31-jährige Abwehrspieler, der jetzt beim Klagenfurter AC in Österreich unter Vertrag steht, absolvierte in der vergangenen Saison 38 Spiele für die Pinguine. Mit 25 Scorerpunkten war er der offensivstärkste Abwehrspieler der Schwarzgelben. Mit Co-Trainer Mario Simioni steht bei Dänemark ein Übungsleiter mit an der Bande, der in der Saison 2004/05 Cheftrainer bei den Pinguinen war, im Spätherbst aber gefeuert wurde.

Bessere Erinnerung an Krefeld hat Co-Trainer Harry Lange vom Team Austria. Im Hauptberuf ist er Cheftrainer in der DEL2 beim EC Bad Nauheim. In dieser Funktion fügte er den Pinguinen erst kürzlich in der Yayla-Arena eine herbe 1:4-Heimniederlage zu.