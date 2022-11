Vorverkauf läuft : Bockumer Sänger stimmen auf Weihnachten ein

Krefeld Am zweiten Adventssonntag gibt es wieder das „Große Weihnachtskonzert“ der Krefelder Männerchöre im Seidenweberhaus. Der Chor hat vielversprechende Gäste eingeladen.

(ped) Von Jingle Bells bis zu Regers Wiegelied, von Händel über René Kollo bis José Feliciano: Die Bandbreite ist immer groß und stimmungsvoll, wenn der Bockumer Sängerbund zum Großen Krefelder Weihnachtskonzert einlädt. Nach 20 erfolgreichen Auflagen von 2001 bis 2021 folgt nach der Corona-Zwangspause das 21. Konzert am Sonntag, 4. Dezember, ab 16 Uhr, im Seidenweberhaus.

Die Bockumer Sänger holen seit vielen Jahren den Uerdinger Männergesangverein mit auf die Bühne für dieses Traditionskonzert, das immer am zweiten Adventssonntag für festliche Stimmung sorgt. Aber es sind auch in diesem Jahr weitere Gäste eingeladen worden. „Solist und Stargast des Weihnachtskonzertes wird der Tenor Stefan Lex sein, mit dem der Sängerbund neben vier Weihnachtskonzerten schon sehr erfolgreiche Opern- und Operetten-Konzerte in Krefeld arrangierte“, berichtet Karl Müller, 1. Vorsitzender des GV Sängerbunds, und lobt die warme und strahlende Stimme des Tenors, der gerade mit seinem Weihnachtsrepertoire stets das Publikum berühre. Lex ist nicht zum ersten Mal beim Weihnachtskonzert dabei.