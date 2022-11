Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Mittwoch, 9. November 2022) : Städtisches Gesundheitsamt meldet 363. Covid-Todesfall

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach liegt über dem Bundes-, aber unter dem Landesschnitt. (Symbolbild) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Mönchengladbach Die Sieben-Tage-Inzidenz und die Zahl der akut infizierten Bürger sind seit dem Vortag gestiegen. Die wichtigsten Werte im Überblick.

Ein nachweislich mit dem Coronavirus infizierter Mönchengladbacher des Geburtenjahrgangs 1953 ist im Altenheim gestorben. Das meldet das städtische Gesundheitsamt am Mittwoch, 9. November 2022. Damit sind seit Beginn der Pandemie insgesamt 363 Bürger in der Stadt mit oder an Covid-19 gestorben.

Weiter meldet die Stadt am Mittwoch den Nachweis von 179 Neuinfektionen. Die Zahl der infizierten Bürger liegt den Angaben zufolge nun bei 1333 (Vortag: 1267).

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach gibt das Robert-Koch-Institut (RKI) am Mittwoch mit 365,5 (Vortag: 348,3) an. Der landesweite Durchschnitt liegt derweil bei 375,0 (Vortag: 333,9) und der Bundesschnitt bei 294,1 (Vortag: 282,9).

Laut Divi-Intensivregister werden aktuell (Stand: Mittwoch, 9. November 2022, 11.18 Uhr) sechs Covid-19-Patienten in Mönchengladbach intensivmedizinisch behandelt. Zwei Patienten werden invasiv beatmet. Keines der 82 Intensivbetten ist frei. Die Verteilung von Intensivpatienten läuft aber überregional. Und landesweit sind noch 442 der 5003 zur Verfügung stehenden Intensivbetten (das entspricht 8,8 Prozent) nicht belegt.

Die Hospitalisierungsrate für NRW gibt das RKI am Mittwoch tagesaktuell mit 9,22 an. Am Vortag wurde der Wert mit 7,45 beziffert, durch Nachmeldungen aber mittlerweile auf 9,29 nach oben korrigiert. Der bundesweite Schnitt liegt derzeit bei 7,6 (Vortag: 7,23 gemeldet, auf 8,58 korrigiert).

Seit Beginn der Pandemie sind 106.572 Corona-Fälle bei Mönchengladbachern nachgewiesen worden. In 104.876 Fällen gelten die Betroffenen als nicht mehr infektiös.

