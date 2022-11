Termine, Orte und Öffnungszeiten : Das müssen Sie zu den Weihnachtsmärkten in Mönchengladbach wissen

Am Alten Markt, aber auch auf der Hindenburgstraße sowie in der Rheydter City haben die Aufbauarbeiten für die Weihnachtsmärkte bereits begonnen. Foto: Carsten Pfarr

Mönchengladbach Nachdem vergangenes Jahr viele Weihnachtsmärkte aufgrund von Corona ihre Pforten nicht öffnen konnten, sind dieses Jahr wieder einige mit dabei. Wo und in welcher Form diese stattfinden.

Welche Weihnachtsmärkte finden in Mönchengladbach dieses Jahr statt?

Wann öffnet der erste Weihnachtsmarkt in Mönchengladbach?

Die drei Weihnachtsmärkte in den Innenstädten öffnen schon am Freitag, 18. November, und gehen bis einschließlich 30. Dezember 2022. Nach der Kostenpflichtiger Inhalt Absage 2021 ist der Weihnachtsmarkt in der Rheydter Innenstadt wieder dabei. Der Alte Markt verwandelt sich in ein „Weihnachtsdorf“. Und an der Hindenburgstraße und auf dem Sonnenhausplatz wird der Glühweinduft nicht mehr wegzudenken sein. Die Aufbauarbeiten für alle drei Märkte haben bereits begonnen.