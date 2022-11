Erfolgreichste Ortsgruppe aus NRW : Rheindahlens Rettungssportler glänzen bei DM in Hannover

Rheindahlens Rettungssportler glänzen bei DM in Hannover

Rettungssport Bei den Deutschen Meisterschaften der Rettungsschwimmer in Hannover hat die DLRG Rheindahlen einige Titel und Medaillen sammeln können und war so die erfolgreichste Ortsgruppe aus Nordrhein-Westfalen.

Bei den Deutschen Meisterschaften der DLRG in Hannover konnten die Schwimmerinnen und Schwimmer der Ortsgruppe Rheindahlen mehrere Meistertitel und Podiumsplätze erreichen. Über 1000 Sportler nahmen an beiden Finaltagen im Hannoveraner Stadionbad teil und entsprechend groß war die Freude beider Mannschaft aus Mönchengladbach über die Titel und guten Platzierungen. In den letzten Monaten qualifizierten sich die Teams über mehrere Wettkämpfe auf Bezirks- und Landesebene für das Finale der Deutschen Mehrkampfmeisterschaften.