Zum Volkstrauertag in Mönchengladbach : Der Soldatenfriedhof

Mönchengladbach Seit 1952 wird der Volkstrauertag zwei Sonntage vor dem ersten Advent begangen. Gedacht wird der Kriegstoten und der Opfer von Gewalt. In Mönchengladbach erinnert ein Friedhof an die Gefallenen. Er steht im Zentrum dieses Gastbeitrags.

Die Kreuze sind nicht zu übersehen. Drei hohe Massivholz-Kreuze wurden 1951 errichtet. Nicht als Triumphkreuze, sondern als Erinnerung und Mahnung an das, was Herrenmensch-Gehabe und Hybris auf Europa und die Welt abgeladen hatten.

Der Vorsitzende des Kreisverbandes Volksbund Deutscher Kriegsgräber-Fürsorge würdigte die „stillen Helden, die in treuer Pflichterfüllung und in Liebe zur Heimat ihr junges Leben hingaben.“ Und: „Zeichen der Versöhnung und der Liebe“ seien die Kreuze.

Vielleicht musste die Welt untergehen, ehe sie besser werden konnte. Mönchengladbach war 1945 in den letzten Kriegs-Wochen Frontgebiet. Gefallene Soldaten konnten nicht beigesetzt werden. Nachrückende Amerikaner bargen die Toten, brachten auch aus dem Umkreis Tote hierher und begruben in der Form amerikanischer Sammelanlagen. Ein Drittel der Toten unbekannte Soldaten. Anwohner umliegender Häuser beobachteten, dass man die Leichname in Feldplanen bestattete. Auf den Gräbern wurden weiße Holzkreuze errichtet. 1953 ließ die Kriegsgräber-Fürsorge 265 Gräber unbekannter Soldaten öffnen, um die Toten zu identifizieren. Es stellte sich heraus, dass eine Flasche mit ins Grab gelegt worden war mit Angaben zu Waffengattung, Dienstgrad, Todestag und Ort des Todes, aber auch Hinweise zu Körpergröße, Gewicht, Augen- und Hautfarbe. Da viele Flaschen undicht geworden oder zerstört waren, konnten nicht alle Angaben ausgewertet werden.

Der Volkstrauertag erinnert an die Gefallenen der Kriege und an die Opfer von Gewaltherrschaft. Die Kreuze sind nicht nur Zeichen der Trauer über Vergangenes. Sie geben Anstöße für eine gewaltfreie, menschenwürdige Zukunft. Wenn der Eindruck nicht täuscht, leben wir wieder in einer Welt, in der die Hoffnung auf Frieden schwindet. Hass und Gewalt vernebeln die Sinne. Die Friedhof-Kreuze können daher nicht hoch genug sein.