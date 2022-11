An Dahlener Straße : Neue Netto-Filiale in Mönchengladbach eröffnet

Mönchengladbach Für die Discounter-Kette ist es der nunmehr 15. Markt in der Vitusstadt. Über die Verkaufsfläche und das Angebot der neuen Filiale.

Die Discounter-Kette Netto hat eine neue Filiale in Mönchengladbach eröffnet. Der Standort an der Dahlener Straße 285 hat am Dienstag, 8. November 2022, den Betrieb aufgenommen, wie die Kette mitteilte. Netto-Bezirksleiter Can Keskin und Marktleiterin Lisa Rath eröffneten die Filiale, die nun eine von bundesweit mehr als 4280 Geschäften des Discounters ist.