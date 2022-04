Anwohner alarmierten die Leitstelle : Feuerwehr rückt in Krefeld zu fünf Kaminbränden in 33 Minuten aus

Feuer entsteht immer dann, wenn hohe Temperaturen, brennbare Materialien und ausreichend Sauerstoff zusammen kommen. So auch bei einem Kamin- oder Schornsteinbrand. Foto: fw

Krefeld „Es ist davon auszugehen, dass die zu diesem Zeitpunkt intensive Sonneneinstrahlung für eine optische Täuschung gesorgt hat“, so ein Sprecher der Feuerwehr.

Der Leitstelle der Krefelder Feuerwehr wurden am Samstagabend, 9. April, zwischen 20.07 Uhr und 20.40 Uhr insgesamt fünf Kaminbrände im Stadtgebiet gemeldet. Die vermeintlichen Einsatzstellen befanden sich in Uerdingen, Fischeln, Inrath und dem Stadtzentrum. In allen Fällen hatten Anwohner aus benachbarten Gebäuden Flammen und Funken aus den Schornsteinen austreten sehen.

„Bei den Einsatzstellen wurden die Schornsteine aus dem Korb der Drehleitern kontrolliert“, so ein Sprecher der Wehr gegenüber unserer Redaktion. „Des Weiteren wurden die jeweiligen Heizungsanlagen nach Auffälligkeiten sowie die Kamine im Haus von innen mit Kaminspiegeln und von außen mit Wärmebildkameras kontrolliert.“ In allen Fällen konnten von den Experten weder Flammen noch andere Schadenmerkmale festgestellt werden. Die Einsätze wurden durch die Kräfte der beiden Wachen der Berufsfeuerwehr und den freiwilligen Einheiten aus Fischeln und Hüls bearbeitet. „Es ist davon auszugehen, dass die zu diesem Zeitpunkt intensive Sonneneinstrahlung für eine optische Täuschung an den Objekten im Bereich der Schornsteine durch Spiegelungen im Abgas und durch Reflexionen an den Kaminabdeckungen bzw. an Dachaufbauten gesorgt hat und so die Anwohner zu den Notrufen veranlasst wurden“, vermutet der Sprecher. „Auch für den Fall, dass es vielleicht Zweifel gibt, ist es absolut richtig und wichtig, den Notruf zu wählen und den Notfall zu melden. Sollte sich im Nachgang herausstellen, dass es sich nicht um einen Schadenfall handelt, entstehen dem Anrufer trotzdem keinerlei Kosten.“