Bäder in Krefeld : Ärger um Schwimmzeiten in Fischeln

Beliebt: Das Bad in Fischeln. Foto: Struecken, Lothar

Krefeld In den Osterferien gelten für einige Krefelder Schwimmbäder geänderte Öffnungszeiten. Frühschwimmer beklagen, dass die Vormittagsstunden wegfallen.

In Fischeln regt sich Unmut darüber, dass ausgerechnet zu den Osterferien die Öffnungszeiten für das Fischelner Schwimmbad geändert werden. Die Fischelner Jürgen Hütter und Kerstin Spang haben „im Namen vieler Frühschwimmer“, wie sie sagen, einen Brief an Oberbürgermeister Frank Meyer und den zuständigen Sportdezernenten Markus Schön geschrieben. Die Stadt macht geltend, dass die Schwimmzeiten sogar ausgeweitet werden, eine Aufteilung in Vormittags- und Nachmittagszeiten aus Dienstplangründen aber nicht möglich sei.

„Die Frühschwimmer im Bad am Stadtpark Fischeln sind sehr betroffen über die Öffnungszeiten während der Osterferien, nach denen die morgendlichen Schwimmstunden komplett wegfallen sollen. Im Fischelner Bad schwimmen nicht nur Schüler, sondern seit Jahrzehnten auch Berufstätige vor ihrer Arbeitszeit und viele Ältere aus Gesundheitsgründen, denen mit den Öffnungszeiten von 12 bis 20 Uhr ihre gewohnte Schwimmgelegenheit genommen wird, zumal am Nachmittag die Absperrung des Nichtschwimmerbereichs und der hochgefahrene Hubboden die nutzbaren Flächen stark einschränken“, heißt es in dem Schreiben von Hütter und Spang. Ein großer Teil der Frühschwimmer habe die teure Jahreskarte erworben – im Vertrauen auf regelmäßige Nutzungsmöglichkeit. „In der Zeit vor den Corona-bedingten Einschränkungen galt die Karte für sieben Tage in der Woche und Frühschwimmen von 6 bis 8 Uhr an allen Wochentagen. Seit der Wiederöffnung nach monatelanger Schließung wurde die Frühschwimmzeit um eine Viertelstunde verkürzt und nur noch an vier Wochentagen angeboten – deutlich weniger für denselben Preis“, heißt es weiter. Das Bad in Bockum als Ausweichort sei für viele aus zeitlichen und finanziellen Gründen keine zumutbare Alternative. So wünschen sich die Frühschwimmer, dass während der Osterferien statt der „wahrscheinlich ohnehin wenig frequentierten Mittagsstunden von 12 bis 14 Uhr“ weiterhin Frühschwimmen an allen Wochentagen von 6 bis 8 Uhr ermöglicht wird.

Die Stadt macht geltend, dass die öffentlichen Schwimmzeiten in Fischeln zu den Osterferien von 22,5 Stunden pro Woche auf 40 Stunden bzw. abzüglich der Feiertage auf 32 Stunden pro Woche ausgeweitet werden. „Die Öffnungszeiten sichern zu jeder Zeit ein Schwimmangebot für Berufstätige und ebenso für Familien in der Krefelder Bäderlandschaft zu“, erklärte eine Stadtsprecherin auf Anfrage. Eine Aufteilung der Zeiten auf zwei Stunden am Vormittag sowie einer Nachmittagszeit sei aufgrund der einschichtigen Dienstplanung nicht möglich.

Neben der Ausweitung der öffentlichen Schwimmzeiten fänden in Krefeld in den Osterferien zudem nahezu täglich Kompaktkurse zum Schwimmerwerb für Kinder und Jugendliche statt.