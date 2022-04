Maschinenbauer in Krefeld : Umfrage zu Siempelkamp: Viel Unsicherheit in Inrath

Das Unternehmen Siempelkamp produziert in Inrath. Foto: Steve Jacoby Foto: Siempelkamp Gießerei/Steve Jacoby

Krefeld Der Bürgerverein Inrath hat Anwohner zum Unternehmen Siempelkamp befragt. Das Ergebnis erstaunt den Vorsitzenden des Vereins. Er will das Gespräch mit dem Unternehmen suchen.

Die nun dritte Umfrage des Bürgervereins Inrath unter Anwohnern zu dem Maschinenbauer Siempelkamp hat zu einem erstaunlichen Ergebnis geführt: Unsicherheit und Unwissen über den großen Industrienachbarn sind bei den Menschen, die in Inrath leben, ungebrochen hoch. Rolf Hirschegger, Vorsitzender des Bürgervereins Krefeld-Inrath, nimmt die Umfrage zum Anlass für einen erneuten Appell an das Unternehmen, das in Inrath produziert, sich doch mehr der Nachbarschaft zuzuwenden. „Es geht nicht darum, Siempelkamp anzugreifen; es geht darum, dass es bei den Anwohnern eine gewisse Unruhe gibt, die man leicht durch Informationen und Begegnung abstellen könnte“, sagt er im RP-Gespräch. Siempelkamp sei über die Umfrage und das Ergebnis informiert worden

Dabei hat sich das Verhältnis zwischen Bürgerverein und Unternehmen zuletzt verbessert; so ist Siempelkamp wieder kooptiertes Mitglied im Vorstand, der Gesprächsfaden, der zwischenzeitlich abgerissen schien, ist wieder geknüpft. Dennoch ist wenig Bewegung in Sicht. Hirschegger würde sich wünschen, dass es ab und zu Informationsveranstaltungen, Nachbarschaftbegegnungen, vielleicht einen Tag der offenen Tür gibt, an dem die Fragen, beantwortet werden, die die Leute haben. Für ihn ist das Nachbarschaftsbüro, das der Chempark in Uerdingen auf dem Marktplatz eingerichtet hat, vorbildlich – als sichtbares Zeugnis dafür, dass ein Unternehmen auf die Nachbarn zugeht.

Hintergrund: Der Bürgerverein Inrath hatte in den Jahren 2011 und 2017 Anwohnerbefragungen durchgeführt, die auf die unmittelbare Nachbarschaft des Unternehmens Siempelkamp ausgerichtet waren. Im November 2021 entschloss sich der Vorstand zu einer dritten Befragung. Das Ziel: Zu einer Einschätzung über das aktuelle Verhältnis zwischen Unternehmen und Anwohnern und über Wünsche der Anwohner an das Unternehmen zu gelangen. Um der Vergleichbarkeit willen sollte die nun dritte Befragung mit der gleichen Fragestellung wie bei den bisherigen Befragungen und bei den gleichen Anwohnern durchgeführt werden.

„Wir haben bei dem Beschluss zu dieser dritten Befragung klargestellt, dass wir das Unternehmen nicht an den Pranger stellen, sondern Informationen über die Sicht der Anwohner erhalten wollen, um daraus Gesprächsansätze mit dem Unternehmen zu erhalten“, betont Hirschegger.

343 Anwohner wurden angeschrieben, davon beteiligten sich 143 Anwohner, was einem Rücklauf von 42 Prozent entspricht – nach Einschätzung des Bürgervereins eine sehr gute Quote. „Die neue Befragung bestätigte weitgehend die Ergebnisse der Befragungen in 2011 und 2017, wobei die Antworten der aktuellen Befragung zu den Fragen 1 und 2 im Vergleich zu den Antworten in 2011 und 2017 zu denken geben“, resümiert Hirschegger. Es gebe nach wie vor Einflüsse aus dem Betrieb des Unternehmens, die von den Anwohnern als belästigend erfahren würden; es gebe aber auch den Wunsch, über diese Punkte mit dem Unternehmen zu reden.

Frage eins lautete: „Ich glaube, dass das Unternehmen regelmäßig von den zuständigen Aufsichtsbehörden überprüft wird.“ 2022 antworteten 25 Prozent, mit Ja, 17 Prozent mit Nein und 58 Prozent mit „bin mir nicht sicher“. Auf die Frage zwei, „Ich glaube, das Unternehmen verstößt im Rahmen seiner Produktion nicht gegen die gesetzlichen Auflagen“, antworteten 16 Prozent der Befragten mit Ja, 22 Prozent mit Nein und 62 Prozent mit „bin mir nicht sicher“.