Feuer in Kleingartenanlage : Feuerwehr löscht Gartenhaus

Meterhoch schlugen die Flammen aus dem Gartenhaus. Foto: fw

Dinslaken Zu retten gab es nichts mehr für die Feuerwehr Dinslaken. Als sie am frühen Morgen in der Kleingartenanlage an der Trabrennbahn eintraf, schlugen aus einem Gartenhaus die Flammen.

Ein brennendes Gartenhaus musste die Feuerwehr Dinslaken am Donnerstagmorgen in einer Kleingartenanlage an der Trabrennbahn löschen. Die Einsatzkräfte wurden gegen 5.15 Uhr alarmiert. Als sie in der Kleingartenanlage ankamen, stand das Gartenhaus bereits voll in Flammen. Gemeinsam mit den Kräften der Löschzüge Stadtmitte und Hauptwache gingen die Löschtrupps mit Pressluftatmern und zwei C-Rohren gegen die Flammen vor. Durch das schnelle Eingreifen gelang es der Feuerwehr, ein Übergreifen des Feuers auf benachbarte Gartenhäuser zu verhindert. Nach zwei Stunden war der Brand gelöscht. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Was den Brand ausgelöst hat, ist bislang nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.

Foto: Feuerwehr

