Feuerwehreinsätze in Krefeld : Sturmböen werfen Baum in Uerdingen um

Krefeld Heftige Böen prägten das Sturmgeschehen in Krefeld. Zum schwersten Vorfall kam es in Uerdingen. Sturm und Regen sollen noch bis Freitag anhalten.

Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 85 Stundenkilometer haben am Donnerstag in Krefeld für Sachschäden gesorgt. Verletzt wurde bis zum Abend niemand, teilte die Feuerwehr Krefeld auf Anfrage mit. Zum schwersten Vorfall kam es in Uerdingen auf der Schützenstraße: In der relativ engen Straße wurde ein Baum umgeworfen; er blockierte die Straße, krachte halb auf ein Auto und musste von der Feuerwehr zersägt und abtransportiert werden.