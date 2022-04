Einsatz für die Feuerwehr in Krefeld : Starker Rauch bei Brand in Auto-Werkstatt

Die Feuerwehr konnte den Brand in der Kfz-Werkstatt löschen. Foto: Samla Fotoagentur/samla.de

Krefeld Zu einer starken Rauchentwicklung kam es Freitag bei einem Brand in einer Kfz-Werkstatt an der Dießemer Straße. Als die Feuerwehr gegen 10 Uhr am Einsatzort ankam, stand ein Pkw auf einer Arbeitsbühne der Werkstatt in Flammen.

Außerdem hatte das Feuer schon Teile der Dachfläche in Brand gesetzt und auch ein benachbartes Reifenlager teilweise entzündet. Wie die Feuerwehr mitteilte, hielten sich keine Personen mehr im Werkstattbereich auf. Ein Mitarbeiter wurde vorsorglich durch den Notarzt untersucht.

Die umfangreichen Löschmaßnahmen zeigten schnell Erfolg, so dass die zunächst deutlich sichtbare Rauchentwicklung wieder stark reduziert werden konnte. Da sich die Werkstatt inmitten eines Wohngebietes befindet, wurden auch benachbarte Gebäude in Hinblick auf eine Gefährdung durch den Rauch begutachtet, die aber ausgeschlossen werden konnten.

Die Berufsfeuerwehr war mit rund 35 Einsatzkräften vor Ort. Unterstützt wurde sie vom Rettungsdienst der Stadt. Gegen Mittag war der Brand unter Kontrolle, danach suchten die Helfer noch nach möglichen Glutnestern.

(bk)