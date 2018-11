Großeinsatz in Krefeld: Sieben Verletzte nach Explosion bei Stahlproduzent

Krefeld Auf dem Gelände des Krefelder Unternehmens Schmolz und Bickenbach hat es am Mittwoch eine Explosion gegeben. Sieben Menschen wurden dadurch verletzt, zwei von ihnen schwer. Zeitweise bestand die Gefahr von Staubexplosionen.

Oliver Schaulandt (oli) ist Redakteur am Newsdesk der Rheinischen Post in Krefeld.

Auf dem Gelände des Krefelder Unternehmens Schmolz und Bickenbach hat es am Mittwochnachmittag eine Explosion gegeben. Der Zwischenfall habe sich gegen 14 Uhr im Schmelzofen auf dem Gelände der Gießerei ereignet, teilte die Feuerwehr mit. Sieben Beschäftigte wurden dabei verletzt, zwei von ihnen schwer. Die beiden wurden ins Krankenhaus gebracht, einer erlitt Verbrennungen. Nach Angaben der Feuerwehr wurden weitere 21 Menschen vorsorglich vor Ort untersucht. Zum Zeitpunkt des Unfalls waren laut Feuerwehr etwa 40 Arbeiter in der Halle gewesen.

Die Explosion habe das Dach der 3000 Quadratmeter großen Werkshalle in Brand gesetzt. Die Explosion habe zudem so viel Staub aufgewirbelt, dass man Staubexplosionen befürchtet habe. Die Feuerwehr setzte eine Wasserwand gegen den Staub ein. Die umliegenden Schmelzöfen seien kontrolliert heruntergefahren worden.

Werksangestellte berichteten von einem lauten Knall bei der Explosion. Über dem Gelände stiegen Flammen und eine dunkle Rauchwolke auf, die in Richtung des Stadtteils Hüls wehte. Sie war schon von weitem sichtbar, ein Geruch von verbranntem Bitumen lag in der Luft. Die betroffene Halle des stahlverarbeitenden Unternehmens war mit Bitumen gedeckt, das Feuer gefangen und den beißenden Geruch verursacht hatte. Die Feuerwehr untersuchte vorsorglich mit Messungen, ob giftige Stoffe freigesetzt wurden, gab aber bald Entwarnung.

Die Gießerei liegt in einem Gewerbe- und Wohngebiet in Krefeld. Zeitweise waren die Krefelder Straße und die Hülser Straße in Teilen gesperrt. Die Hülser Straße war am Abend noch gesperrt. Die Polizei hatte die Anwohner daher dazu aufgerufen, die Türen und Fenster vorsorglich geschlossen zu lassen. Am Abend gab die Feuerwehr Entwarnung. Etwa 60 Feuerwehrleute der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr in Hüls sowie 20 Rettungskräfte auch aus umliegenden Städten wie Moers und Viersen waren bei dem Einsatz vor Ort.