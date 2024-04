Rettung in Meerbusch Feuerwehr simuliert Brand an Osterather Kirche

Wie verheerend im Ernstfall ein Brand in einem alten, unter Denkmalschutz stehenden Gebäude sein kann, hat sich weltweit in den vergangenen Jahren mehrfach gezeigt, so etwa vor fünf Jahren in Paris beim Feuer in der Kathedrale Notre Dame oder erst kürzlich beim Feuer in der historischen Börse in Dänemarks Hauptstadt Kopenhagen. „Diese Gebäude bestehen in großen Teilen aus brennbaren Materialien, Brandschutzbestimmungen wie in modernen Gebäuden können nicht angewendet werden“, beschreibt die Meerbuscher Feuerwehr die besonderen Herausforderungen solcher Einsätze. Dazu kommt, dass sich vor allem in Kirchen häufig eine Vielzahl von wertvollen und schützenswerten sakralen und kulturellen Gegenständen befindet, etwa Gemälde und Statuen, die nach Möglichkeit vor dem Feuer, der Hitze und dem Rauch gerettet werden müssen. „Umso wichtiger ist es dabei, dass die Feuerwehr über genaue Ortskenntnisse verfügt, um ein schnelles und gezieltes Eingreifen möglich zu machen“, heißt es von der Meerbuscher Rettungskräften.