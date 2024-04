Einsatz in Kaarst Feuerwehr rückt wegen Brand im Treppenhaus aus

Die Feuerwehr Kaarst ist am Donnerstag gegen 14.55 Uhr zu einem Brandereignis an die Broicherdorfstraße alarmiert worden. In einem Wohn- und Geschäftshaus war es im Treppenhaus zu einem Feuer im fünften Stock gekommen. Die Ursache ist bisher unbekannt und Stand der Polizeilichen Ermittlungen.