Feuerwehr probt für Ernstfall Waldbrand – alle Löschzüge üben am Samstag

(hh) Gegen 13 Uhr soll es am Samstag, 20. April, im Raum Kaldenkirchen losgehen. Für die Feuerwehr ist dann eine Großübung angesetzt, an der alle Löschzüge der Feuerwehr Nettetal teilnehmen. Durchgespielt wird, wie ein Waldbrand zu bekämpfen ist, Ort der Übung ist das Waldgebiet Ravensheide. Während der Simulation könne es zu einem erhöhten Aufkommen an Einsatzfahrzeugen im Stadtgebiet und an der Ravensheide kommen, kündigt die Feuerwehr an. „Die Bevölkerung bitten wir, von Rückfragen über die Notrufe der Feuerwehr und Polizei abzusehen, es besteht keine Gefahr“, heißt es weiter in der Mitteilung.