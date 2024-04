Sieben Verletzte in Wetter an der Ruhr Feuerwehr rettet Menschen aus brennendem Haus

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Ruhrgebiet sind am Sonntag sieben Bewohner verletzt worden - darunter ein Kind. Die Feuerwehr konnte sechs Personen aus dem brennenden Haus retten, wie sie am Sonntagabend mitteilte. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Zwei von ihnen verletzten sich mittelschwer und fünf leicht.