Großer Aktionstag Klever Feuerwehr lädt zum Mitmachen ein

Kurz gesagt: Wann immer jemand in Kleve Hilfe braucht, kann er sich auf die Ehrenamtlichen der Klever Feuerwehr verlassen. Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr opfern ihre Freizeit, um zu bergen, zu retten, zu löschen. Das funktioniert nur, solange es genügend Freiwillige gibt, die die Aufgaben der Feuerwehr in Kleve wahrnehmen. Damit das so bleibt, wird ständig Nachwuchs gesucht. Mit einem Aktionstag will die Klever Wehr nun Interessierte über die Aufgaben in der Wehr informieren. Der Löschzug Kleve – einer von zwölf Löschzügen und -gruppen in der Kreisstadt und den Ortschaften – lädt am Samstag, 27. April, ab 11 Uhr auf das Gelände der Hochschule Rhein-Waal (am Kran) ein.