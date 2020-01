Bauprojekt in Krefeld : Rathausumbau Fischeln startet im März

Krefeld Die Bezirksverwaltungsstelle muss während der Bauphase wahrscheinlich temporär geschlossen werden.

Im März soll mit dem Umbau des Fischelner Rathauses an der Kölner Straße begonnen werden. Das hat die Verwaltung jetzt auf Anfrage unserer Redaktion mitgeteilt. Ziel des Umbaus ist, das Rathaus, das auch Standort der Bezirksverwaltungsstelle ist, barrierefrei zugänglich zu machen. Die Bauarbeiten werden nach derzeitigem Planungsstand rund ein Jahr in Anspruch nehmen.

Ob die Verwaltungsstelle in der Zeit des Umbaus seine Büros weiter nutzen und im Gebäude verbleiben kann, ist derzeit noch offen. Die Verwaltung ist nach eigenen Angaben seit Monaten auf der Suche nach einem Ersatzstandort, hat aber bis jetzt noch keinen Erfolg gehabt. „Bisher konnte in der näheren Umgebung kein geeigneter Standort gefunden werden“, schreibt die Stadt. Und weiter: „Es findet eine intensive Abstimmung mit dem Architekten statt, inwieweit ein Verbleib der Büros während der Bauarbeiten möglich ist.“ Unter Umständen müssten die Bürger damit rechnen, dass das Rathaus und damit die Bezirksverwaltungsstelle während der Bauphase temporär geschlossen bleibt. Die nahe gelegene Hauptschule Hafelssstraße beispielsweise sei als Standort für die Bürgerbüros ungeeignet. „Die Schule ist bis Sommer noch in Nutzung, so dass dort keine geeigneten Räume zur Verfügung stehen“, heißt es seitens der Stadt.