Festival in Krefeld : Straßenmusiker für das Internationale Folklorefest gesucht

Die Stimmung beim Folklorefest an der Alten Kirche war im vergangenen Sommer bis in die Nacht gut. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Beim 43. Folklorefest im August können Musiker mitmachen, die Passanten begeistern: egal, ob mit Dudelsack oder Sambatrommel.

Der Anfang war zurückhaltend auf wenigen Quadratmetern der Kirchenstufen: 2018 hatten Straßenmusiker erstmals Auftritte beim traditionellen Folklorefest. Im vergangenen Jahr zogen Musiker dann auch durch die Stadt. „Das war eine ganz tolle Atmosphäre“, sagt Bella Dura von der Initiative Folklorefest. Deshalb soll, was als kleines Beiwerk begann, nun ausgeweitet werden. Für das internationale Folklorefest, das am Freitag und Samstag, 7. und 8. August, auf dem Platz an der Alten Kirche stattfindet, werden Menschen gesucht, die auf der Straße Musik machen. Solisten sind ebenso gefragt wie Gruppen mit bis zu 20 Leuten. „Wir sind ganz offen für viele musikalischen Stile. Die Auswhl soll so groß wie möglich sein“, sagt Dura. Sie wünscht sich eine bunte Mischung aus etablierten Gruppen und Nachwuchsmusikern, die hier auch eine Plattform finden können. „Sie müssen halt Menschen begeistern können.“ Egal, ob mit Dudelsack oder Sambatrommeln. „Wir werden eine Dramaturgie hereinbringen, zwischen lauteren und leiseren Acts wechseln und darauf achten, dass zum Beispiel diejenigen, die draußen sitzen und essen, nicht gestört werden.“