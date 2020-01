Kinderkarneval in Krefeld : Die Zwillings-Prinzessinnen von Stahldorf

Krefeld Julia und Marie Kröning sind das Zwillings-Kinderprinzessinnenpaar in Stahldorf. Ihr Sessions-Motto lautet: „Stahldorf NIMM(t) Zwei“. Am Sonntag hat die offizielle Proklamation stattgefunden.

Bei dem Gedanken an die Proklamation sind die beiden richtig aufgeregt. „Wie mussten alle Nachnamen der Garde auswendig lernen“, sagt Marie. „Das war das Schlimmste, es hat zwei Tage gedauert.“ Großes Vorbild ist die Krefelder Kinderprinzessin Viktoria I.. „Und zwar, seit wir fünf sind. Sie hat so gut getanzt und gelächelt. Wie eine richtige Prinzessin“, sagen die zehnjährigen Mädchen. Seitdem sind die beiden karnevalsjeck und freuen sich jedes Jahr auf die Züge. „Bei uns zuhause laufen das ganze Jahr Karnevalslieder“, erzählt Mutter Judith Kröning. Eigentlich wollten die Mädchen Ballerina werden, aber dann haben sie den Karneval entdeckt. Sie besuchen die 4. Klasse der Grundschule am Stadtpark Fischeln.

In den kommenden Wochen werden die beiden einige Termine haben und beim Rosenmontagszug auf dem Wagen stehen. „Das schöne an den Zügen ist, dass man gleichzeitig schmeißen und naschen kann“, findet Marie. „Als Prinzenpaar werden wir auch alte Leute im Altenheim glücklich machen“, ergänzt sie. Schon jetzt sind die beiden bei dem Gedanken an das Karnevalserwachen am 11.11. traurig. Dann wird die Zeit als Prinzessinnenpaar zu Ende sein. Aber jetzt heißt es erst mal: Ein doppeltes Helau auf die Prinzessinnen Julia III. und Marie I..