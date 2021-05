Kommunalpolitik in Düsseldorf : Veloroute auf der Gutenbergstraße sorgt weiter für Irritation

Düsseldorf Die Stadt soll das Konzept in der Bezirksvertretung 7 erläutern, fordern Politiker. Auch bei den Mountainbike-Strecken im Grafenberger Wald gibt es Klärungsbedarf.

Am kommenden Dienstag, 25. Mai, kommt die Bezirksvertretung 7 ab 17 Uhr in der Aula des Gerresheim-Gymnasiums, Am Poth 60, zusammen. Folgende Themen könnten für Bürger von Interesse sein.



Containeranlage Das Marie-Curie-Gymnasium wird erweitert. Um den Schulbetrieb während der zweijährigen Bauphase aufrechterhalten zu können, ist nun die Aufstellung eines zweigeschossigen Containerdorfes in der Mitte des Schulhofes erforderlich. Dort werden insgesamt sechs Klassenzimmer Platz finden. Im Erdgeschoss der H-förmigen Anlage werden vier Klassenräume errichtet, die durch einen Flur in der Mitte verbunden sind. Über dem westlichen Teilbereich befinden sich zwei weitere Klassenräume. Erschlossen wird die Containeranlage, genau wie die bestehenden Gebäude des Gymnasiums, über einen Zufahrtsweg ausgehend von der Gräulinger Straße.

Fahrradstraße Die Umsetzung der geplanten Velorouten in Düsseldorf hat besonders an der Limburg- und der Gutenbergstraße für Verunsicherung gesorgt. Anwohner haben Sorge, dass bei Schaffung einer Fahrradstraße auf der Strecke künftig alles dem Zweiradverkehr untergeordnet sein wird und insbesondere die Gutenbergstraße dann auch nicht mehr wie bisher für Kinder als Spielort geeignet sein wird. Vor diesem Hintergrund werden CDU, SPD und FDP die Verwaltung in einem Antrag bitten, das Konzept in einer künftigen Sitzung ausführlich vorzustellen. Auch soll es unbedingt eine persönliche Information der unmittelbar betroffenen Anwohner geben.